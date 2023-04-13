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АНАЛІТИКА

У Північній Ірландії зросла кількість прихильників об'єднання з Ірландією на тлі кризи

 

Щорічне опитування громадської думки в Північній Ірландії Life and Times вперше за тривалий час показало зростання кількості прихильників виходу зі складу Сполученого Королівства й приєднання до Ірландії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Politico.

Як показало останнє опитування 1405 жителів Північної Ірландії наприкінці 2022 року, 45% вважають, що через 20 років Північна Ірландія більше не буде у складі Сполученого Королівства, і лише 38% вважають, що збережеться статус кво.

Водночас, ще більше респондентів - 63%, на 5% більше, ніж два роки тому, - вважають, що вихід Великої Британії з Європейського Союзу збільшив імовірність возз'єднання острова Ірландія в принципі.

На питання про те, якби референдум про об'єднання Ірландії відбувся завтра, 47% респондентів у Північній Ірландії заявили, що відкинули б пропозицію залишитися у Сполученому Королівстві, що на 6% менше, ніж в опитуванні 2022-го. А кількість прихильників возз'єднання зросла на 5% і становить 35%, що є новим максимумом.

Як зазначає Politico, опитування Life and Times ще за 2015 рік, до Brexit, показувало, що лише 14% жителів Північної Ірландії підтримують возз'єднання з Ірландією. Одразу після виходу Британії з ЄС у 2020 році прихильників і противників возз'єднання було майже порівну.

Зростання підтримки виходу Північної Ірландії зі Сполученого Королівства в майбутньому фіксується на тлі політичної кризи, яка триває в регіоні останні місяці.

Демократична юніоністська партія, яка є прихильником поглиблення відносин із Великою Британією, протягом останнього року блокувала формування нового уряду Північної Ірландії. Цей крок вона пояснювала тим, що їй не подобаються умови торгівлі за угодою Британії з ЄС, які передбачають додаткові перевірки британських товарів, що потрапляють у Північну Ірландію.

Своє блокування юніоністи не зняли й тоді, коли наприкінці лютого Лондон і Брюссель уклали проривну угоду, яка спростить і зменшить, хоч і не скасує, перевірки британських товарів, що прибувають до північноірландських портів, які вимагаються ЄС.
Ключові теги: Ірландія
 

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