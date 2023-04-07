Обсяг торгівлі між ЄС і Китаєм торік становив €2,5 мільярда на день – Фон дер Ляєн

Торговельні та економічні відносини між ЄС та Китаєм розбалансовані й потребують удосконалення, але при цьому сторони мають величезні обсяги взаємної торгівлі, які торік становили понад 2,5 мільярда євро на день.

Про це в четвер у Пекіні під час пресконференції за підсумками зустрічей із керівниками КНР, зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відносини між ЄС і Китаєм мають великий ефект для заможності та безпеки обох сторін. Для Китаю Європейський Союз є першим (за значенням - ред.) експортним напрямком, в той час як для ЄС Китай є третім (найважливішим) експортним напрямком. Якщо навести конкретну цифру - обсяг торгівлі становив більш ніж 2,5 мільярда євро на день у 2022 році», - зауважила Президент Єврокомісії.

Водночас, вона визнала, що двосторонні торговельні відносини стають дедалі розбалансованішими. Протягом минулих 10 років торговельний дефіцит Європейського Союзу в торгівлі з Китаєм збільшився більш ніж утричі і сягнув майже 400 мільярдів євро у минулому році. Ця тема обговорювалася сьогодні з керівниками КНР, тому що, за словами Урсули фон дер Ляєн, така траєкторія не є стійкою та вимагає системного вирішення структурних проблем.

Зокрема, президентка Єврокомісії привернула увагу до факту, що в Китаї європейський бізнес часто стикається з практикою нечесної конкуренції в деяких секторах та з обмеженням доступу європейських компаній до китайського ринку. Це стосується, наприклад, поставок сільськогосподарської продукції з ЄС, медичних приладів або інших товарів, що були практично виключені з ринку КНР внаслідок дискримінаційної політики держави «купуй китайське».

Ці обставини обтяжені також транскордонними впливами Китаю, зокрема підвищеними вимогами щодо передання сучасних технологій, надмірної кількості інформації про те або інше виробництво, а також неналежним захистом в Китаї прав інтелектуальної власності.

Всі ці обставини ставлять європейські компанії, що експортують у Китай або налагодили виробництво на його території, у нерівні умови з китайськими виробниками. Така практика складає різкий контраст із правовим полем, яким усі компанії користуються на Єдиному ринку ЄС.

«На цьому фоні Європейський Союз стає дедалі пильнішим щодо захисту наших інтересів. На додаток до цих дисбалансів у наших відносинах, ЄС пильнує також за питаннями залежності. Деякі з них становлять значний ризик для нас, як і експорт новітніх технологій. У цьому контексті дехто закликає від'єднатися від Китаю. Я дуже сумніваюся, що це раціональна або бажана стратегія. Переконана, що ми маємо долучитися до зниження ризиків, концентруючись на товарах та виробництвах, які позбавлені таких ризиків», - сказала президент Єврокомісії.

Вона зазначила, що для зниження таких ризиків існують різні шляхи. Наприклад, для усунення ризиків, що пов'язані із залежністю, застосовується диверсифікація поставок. Для уникнення витоків новітніх технологій, зокрема тих, що стосуються сфери оборони - посилення експортного контролю або скринінг інвестицій. Але у всіх випадках для вирішення існуючих ризиків ЄС пропонує Китаю шлях діалогу, шлях переговорів для пошуку взаємоприйнятних рішень.

Для вирішення цих проблем, за словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС і Китай погодилися відновити діалог високого рівня з економіки й торгівлі, а також діалог високого рівня у цифровій сфері.

Як повідомлялося, минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн здійснити спільний візит до Пекіна для обговорення та пошуку рішення для проблемних питань у відносинах між Європою та Китаєм, зокрема у сферах економіки та політики, дотримання прав людини тощо. Наразі обидва європейські лідери перебувають у столиці Китаю. Під час зустрічі з президентом Сі вони порушували питання щодо завершення російської війни в Україні та досягнення справедливого миру.