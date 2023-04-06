Toyota позбулась російського виробництва

Угода передбачає передачу права власності на землю та заводські будівлі Toyota, які були використані для збирання седана Camry та позашляховика RAV4.

Минулого року автовиробник призупинив виробництво на заводі в Санкт-Петербурзі через брак ключових компонентів і матеріалів після нового російського вторгнення в Україну.

У короткому прес-релізі Toyota повідомила, що завершила передачу заводу на користь державного НАМІ з 31 березня. Угода передбачає повну передачу права власності на будівлі та землю заводу.

Потужність заводу становила 100 000 одиниць на рік й на конвеєрах збирались седан Camry і кросовер RAV4 для російського ринку з експортом до Білорусі, Казахстану та Вірменії.

Toyota відмовилася коментувати ціну угоди, а російське відомство вже заявило, що працює над якнайшвидшим відновленням виробництва на заводі.