Противники надання військової допомоги Україні зазнали поразки на регіональних виборах на північному сході Італії

Підтримка партій експрем'єрів Берлусконі "Вперед, Італіє" (Forza Italia) і "Рух 5 зірок" (Movimento 5 Stelle), які критикували уряд Італії за військову підтримку України, різко знизилася на північному сході країни. Водночас, зросла підтримка партії чинного прем'єра Джорджії Мелоні "Брати Італії" (Fratelli d'Italia). Про це свідчать результати виборів депутатів до парламенту регіону Фріулі-Венеція-Джулія (Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia), які відбулися 2-3 квітня 2023 року.

За партію "Вперед, Італіє" проголосували 6,67% виборців, що майже в 2 рази менше ніж на попередніх виборах 2018 року (12,06%). Партія Рух 5 зірок отримала 2,4% голосів виборців (майже втричі менше, ніж у 2018 році), що не дало змоги партії подолати виборчий бар'єр 4% для потрапляння до парламенту регіону Фріулі-Венеція-Джулія (ФВД).

Перше місце на виборах депутатів до парламенту ФВД посіла партія Лега (Lega). За неї проголосувало 19,02%, що на 15,89% менше, ніж на виборах до парламенту ФВД 2018 року (34,91%).

Безумовним лідером за темпами зростання популярності є партія "Брати Італії" прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні. За неї проголосували 18,13% виборців, що втричі більше, ніж на попередніх виборах до парламенту ФВД у 2018 році (5,49%).

Раніше, у лютому 2023 року партія "Брати Італії" посіла перші місця на виборах депутатів до парламентів регіонів Лаціо і Ломбардія (33,6% і 25,2% відповідно).

На прямих виборах голови регіонального парламенту ФВД переміг представник коаліції правоцентристських партій Массіміліано Федріга (Massimiliano Fedriga).

Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Giorgia Meloni) емоційно розкритикувала пропозицію депутата національного парламенту від партії Рух 5 зірок Елізи Скуттелі (Elisa Scutellà) припинити військову підтримку України.

Вибори до парламенту регіону Фріулі-Венеція-Джулія відбулися 2 і 3 квітня 2023 року. Вони стали тринадцятими в історії регіону і п'ятими за прямих виборів голови регіонального парламенту. Одночасно з виборами депутатів до регіонального парламенту, також відбулися вибори мерів і муніципальних рад у 24 населених пунктах, включно з містом Удіне.