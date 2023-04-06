Ірландія проведе консультації з громадськістю щодо нейтралітету через війну РФ в Україні

Уряд Ірландії має намір запитати громадськість про їхню думку щодо традиції військового нейтралітету країни на консультативному форумі.

Про це заявив ірландський міністр закордонних справ Міхол Мартін, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мартін заявив, що у червні в трьох містах Ірландії відбудеться чотириденний форум, який зосередиться на низці питань безпеки і дозволить обговорити політику нейтралітету, що існувала десятиліттями.

"За останній рік міжнародне безпекове середовище суттєво змінилося. Ми стали свідками кричущого і брутального нехтування Росією міжнародним правом", - сказав Мартін.

"Прихильність Ірландії до міжнародного порядку, заснованого на правилах, і наша традиційна політика військового нейтралітету не звільняють нас від необхідності реагувати на цю нову реальність", - додав він.

На форумі виступлять експерти з питань безпеки, оборони і зовнішньої політики, а також політичні представники, представники громадянського суспільства, академічних кіл та інших відповідних органів. Представники громадськості можуть бути присутніми і заздалегідь подавати письмові пропозиції.

Мартін заявив, що дискусії не мають "жодного заздалегідь визначеного результату" і що уряд не планує змінювати свою політику військового нейтралітету.

Ірландія проголосила нейтралітет під час Другої світової війни. Тодішній прем'єр-міністр країни Еймон де Валера обґрунтував цей статус тим, що він дозволяє країні не стати пішаком в іграх великих держав.

Нейтралітет був офіційною політикою Ірландії протягом більшої частини її незалежної історії й залишається широко популярним. Критики кажуть, що він укупі з низьким рівнем витрат на оборону ставить країну в залежність від союзників.

Раніше прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар переконаний, що умиротворення російського лідера Владіміра Путіна не змусить його зупинити війну проти України.