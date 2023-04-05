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ЄС хоче створити «кіберщит» проти атак на інформаційний простір за 1 млрд євро
18:00 05.04.2023 |
Євросоюз готує розгортання спеціального "кіберщита" для протидії загрозам в інформаційному просторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, яку приводить Les Echos.
"Такого не було ніде у світі, ми першими, хто зробив це на континентальному рівні. Нам треба захищатися та використовувати особливі методи штучного інтелекту", - сказав він.
За його словами, "кіберщит" буде підключений до мереж у деяких країнах, що допоможе виявити сигнали, які вкажуть на підготовку кібератаки в якомусь секторі.
Єврокомісар повідомив, що вартість цієї системи становить 1 млрд євро. Європейський "Акт про кібербезпеку", який передбачає розгортання "кіберщита", буде представлений Єврокомісією 18 квітня.
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