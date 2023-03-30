Project VENOM перетворить винищувачі F-16 на експериментальні безпілотники

[thumb=left][/thumb]Військово-повітряні сили США хочуть отримати 1000 ведених безпілотників для спільної роботи з винищувачами шостого і п'ятого поколінь. Щоб підготуватися до їх створення, служба хоче провести експеримент, перетворивши винищувачі F-16 Fighting Falcon на дрони.

ВПС США запросили на 2024 фінансовий рік (FY) $50 млн для програми, яка називається Viper Experimenting and Next-gen Operations Model або Profect VENOM, якщо по-простому. Новий проєкт передбачає перетворення шести літаків четвертого покоління на безпілотники. Для цього вони отримають спеціальне програмне забезпечення.

Софт зможе керувати літаком без участі пілота. Project VENOM дасть змогу ВПС США перевірити на практиці, наскільки ефективними можуть бути подібні системи в повітрі та які переваги вони принесуть.

На початкових стадіях пілот перебуватиме в кабіні літака і в разі потреби зможе взяти керування на себе. Представники ВПС США провели паралель із безпілотними машинами компанії Tesla, які проїхали мільйони миль, але досі під час активації автопілота водієві заборонено відривати руки від керма і займатися своїми справами під час поїздки.

ВПС США мають намір розвивати програму кілька років. Служба хоче інвестувати в Project VENOM $17-19 млн щорічно в період з FY2025 по FY2028. Це означає, що загальні витрати на програму досягнуть $120 млн протягом 5 років.

Project VENOM буде перехідним етапом на шляху до створення бойових безпілотників спільної дії. Вони розробляються в рамках програми Collaborative Combat Aircraft (CCA). ВПС США хочуть отримати 1000 дронів для винищувачів шостого покоління (200 одиниць) і F-35 Lightning II (300 одиниць), тобто пілот кожного літака керуватиме двома безпілотниками.





Зазначимо, що Пентагон уже розвиває проєкт, у рамках якого F-16 літає без участі людини. Нещодавно штучний інтелект керував модифікованим літаком F-16 протягом 17 годин.