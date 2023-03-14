США планують отримати більше тисячі бойових літаків до 2030 року

До 2030-го року ВПС США планують отримати 200 винищувачів шостого покоління за програмою NGAD та 1000 безпілотних бойових літаків CCA.

Як прише Мілітарний, про це заявив секретар ВПС США Френк Кендалл під час промови на військовому симпозіумі Асоціації повітряно-космічних сил (AFA).

Кендалл заявив, що наступне покоління засобів завоювання повітряного простору включатиме як розроблений винищувач шостого покоління, так і впровадження безпілотних літаків супроводу CCA (Collaborative Combat Aircraft).

«Умовна цифра в 1000 CCA була отримана з розрахунку у два безпілотники для кожної з 200 платформ NGAD і ще двох для кожного з 300 F-35», - сказав Кендалл.





Він попередив, що це не точна кількість, а лише приблизна, визначена в рамках планування, яке використовують для аналізу базової організаційної структури, вимог до навчання та полігону, а також концепції підтримки.

Скільки саме платформ NGAD планують придбати ВПС, все ще залишається секретом. Проте навіть якщо названа кількість «умовна», цифра в 200 літаків - показова, оскільки вона перевищує поточний авіаційний парк F-22, які NGAD зрештою мають замінити після 2030-го року.

За словами секретаря, обмежені можливості нарощування збройних сил є одним із рушійних факторів вибору CCA: для нинішніх військово-повітряних сил придбання лише F-35 і F-15EX «є недосяжною метою». Перевага CCA полягатиме в тому, що безпілотний літак коштуватиме лише частину вартості F-35.

«Ми збираємося проектувати літак навколо цієї ідеї», - сказав він.

Також Кендалл натякнув, що в бюджетному запиті на 2024 фінансовий рік, який буде подано до Конгресу цього тижня, закупівлі F-35 будуть більшими, ніж планувалося раніше.

Мілітарний повідомляв, що загальна сума оборонного бюджету США на наступний рік може перевищити 835 мільярдів доларів. Це буде один з найбільших оборонних бюджетів мирного часу. Поточний бюджет складає 816 млд доларів.

План витрат у четвер має представити президент США Джо Байден. Зазначають, що 170 мільярдів доларів із загальної суми піде на закупівлю зброї та 145 - на дослідження та розробку нових видів озброєння. Обидві суми рекордні.

Серед основних систем, які планують закупити з запропонованого бюджету, є F-35 від Lockheed Martin. На ці платформи планують виділити 13,5 мільярдів доларів - на подовження розробки та модернізацію.

Пентагон замовить 83 F-35 для ПС, ВМС і Корпусу морської піхоти. Це включає заплановані 48 літаків для ПС США і 35 для ВМС і морської піхоти.