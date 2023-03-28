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АНАЛІТИКА

На тлі протестів: в Ізраїлі призупинили судову реформу

 

В Ізраїлі призупинять судову реформу, яка викликала масові протести. Про її відтермінування до закінчення парламентських канікул наприкінці липня домовився у понеділок, 27 березня, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху, повідомляє dpa.

Судова реформа мала розширити повноваження уряду щодо відбору суддів Верховного суду та обмежити повноваження цього судового органу. В разі ухвалення законопроєкту уряд фактично отримав би повний контроль над призначенням суддів. Ізраїльський парламент схвалив законопроєкт у першому читанні 20 лютого.

"Національний тиждень паралічу"

Оголошення про відтермінування відбулося на тлі анонсованого з 27 березня в Ізраїлі "національного тижня паралічу" - серії демонстрацій та страйків проти реформи, яку критики називають зазіханням на демократію.

Перед цим Нетаньяху звільнив міністра оборони Йоава Галанта, який 25 березня закликав уряд зупинити реформу заради збереження національної безпеки. "Розкол усередині країни проник глибоко в армію оборони Ізраїлю та в оборонні структури. Це явна і суттєва загроза безпеці Ізраїлю. Я цього не допущу", - заявив він. За даними The Jerusalem Post, після цього Нетаньяху викликав Галанта до себе і особисто повідомив йому "про втрату довіри".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

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