Президент Ізраїлю закликав зупинити судову реформу

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд, прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху і членів правлячої коаліції зупинити ухвалення спірної реформи судової системи.

"Заради єдності народу Ізраїлю, в інтересах відповідальної поведінки, закликаю вас негайно зупинити законодавчий процес, - написав він у Twitter у понеділок, 27 березня. - На вас звернені погляди всього єврейського народу".

Загальний страйк університетів

Водночас, як передала газета The Times of Israel, група університетів оголосила про загальний страйк від ранку 27 березня у зв'язку з планами влади та звільненням від обов'язків міністра оборони країни Йоава Галанта, який відкрито виступив із критикою реформи, просунутої урядом Нетаньяху.

Глави університетів, ректори та керівний склад припинять навчання на тлі продовження законодавчого процесу, що "підриває основи ізраїльської демократії і ставить під загрозу її подальше існування", йдеться в заяві. Її автори вимагають від глави кабінету і коаліції негайно розпочати переговори для досягнення узгодженого і широкого консенсусу.

Голодування мерів

Між тим мери Кфар-Саби і Герцлії, голови регіональних рад Верхньої Галілеї і Шаар ха-Негева, а також керівник місцевої ради Зіхрона-Яакова анонсували голодування, повідомив 12-й канал. Страйк голодувальників відбудеться перед будівлею офісу прем'єр-міністра в Єрусалимі.

У Вашингтоні закликали до досягнення компромісу

У Вашингтоні вже заявили, що "глибоко стурбовані" тим, що відбувається в Ізраїлі. Білий дім закликав ізраїльську владу знайти компроміс на тлі масових протестів.

"Демократичні суспільства зміцнюються завдяки системі стримувань і противаг, а фундаментальні зміни в демократичній системі мають відбуватися за максимально широкої народної підтримки", - ідеться в заяві керівника пресслужби Ради національної безпеки при Білому домі Едрієнна Вотсона.

"Продовжуємо наполегливо закликати ізраїльських лідерів якомога швидше досягти компромісу. Вважаємо, що це найкращий шлях уперед для Ізраїлю і всіх його громадян", - зазначив він, додавши, що підтримка США безпеки і демократії Ізраїлю залишається незмінною.

Нетаньяху проводить консультації з членами кабінету

За даними газети The Jerusalem Post, Біньямін Нетаньяху з вечора 26 березня до пізньої ночі зустрічався з міністрами кабінету. Так, як повідомляє видання, у дискусіях узяли участь міністр юстиції Ярів Левін, міністр фінансів Бецалель Смотрич, міністр освіти Йоав Кіш і міністр стратегічного планування Рон Дермер.

Посилаючись на джерела в партії Нетаньяху "Лікуд", газета пише, що Дермер і Кіш намагалися переконати главу уряду призупинити реформу. Левін, зі свого боку, наполягав на просуванні законопроєкту, погрожуючи відставкою. За даними інформаційного порталу Ynet, керівники коаліції продовжать обговорення подальших дій 27 березня.

Прем'єр звільнив міністра оборони Ізраїлю з посади

Йоав Галант, який обіймав посаду міністра оборони, 25 березня закликав уряд країни зупинити проведення судової реформи заради збереження національної безпеки.

"Розкол усередині країни проник глибоко в Армію оборони Ізраїлю і в оборонні структури, це явна і суттєва загроза безпеці Ізраїлю. Я цього не допущу", - заявив він. За даними газети The Jerusalem Post, після цього Нетаньяху викликав Галанта до себе і особисто повідомив йому "про втрату довіри".

Прем'єр-міністра розкритикували деякі з колег з його партії "Лікуд", а також колишній глава уряду Ізраїлю, лідер опозиції Яїр Лапід. Він заявив, що "державна безпека не може бути картою в політичній грі", і своїм рішенням Нетаньяху "перейшов червону лінію".

Одночасно з цим у відставку подав генеральний консул Ізраїлю в Нью-Йорку Асаф Замір. Як заявив дипломат, для нього "настав час приєднатися до боротьби за майбутнє Ізраїлю, щоб він залишався маяком демократії та свободи у світі".

"Національний тиждень паралічу"

Після повідомлень про звільнення Галанта на вулиці кількох міст Ізраїлю вийшли протестувальники.У Тель-Авіві виявилися перекриті кілька вулиць. Поліція застосувала для розгону натовпу водомети.

В Ізраїлі з 27 березня анонсовано "Національний тиждень паралічу" - серію демонстрацій і страйків проти судової реформи, яку критики вважають зазіханням на демократію.

Суть судової реформи в Ізраїлі

Реформа має розширити повноваження кабінету міністрів щодо відбору суддів Верховного суду і обмежити повноваження цього судового органу. У разі ухвалення законопроєкту уряд фактично отримає повний контроль над призначенням суддів. Парламент Ізраїлю 20 лютого вже схвалив законопроєкт у першому читанні.