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Під тиском протестів. Нетаньягу обговорює з оточенням можливість заморожування проєкту закону про судову реформу
08:32 27.03.2023 |
На тлі загальнонаціональної хвилі протестів, що загострилися після звільнення міністра оборони Йоава Ґаланта, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорює з членами своєї коаліції можливості заморожування закону про реформу судової системи, повідомило видання "Гаарец".
Відставка міністра була пов'язана з тим, що він закликав уряд зупинити процес ухвалення закону. Глава ізраїльського кабінету викликав Галанта й оголосив йому, що "більше не довіряє міністру, і тому його звільнено з посади".
Водночас деякі міністри ізраїльського уряду - всі члени партії Нетаньяху "Лікуд" - також запропонували прем'єру скасувати закон.
"Коли будинок горить, ви не питаєте, хто правий, а ллєте воду і рятуєте його мешканців", - написав міністр культури і спорту Мікі Зоар у соцмережі.
"Якщо прем'єр-міністр вирішить призупинити дію законодавства, щоб запобігти розколу, що виник у країні, ми повинні підтримати його позицію", - додав він.
Міністр економіки Нір Баркат, запропонував Нетаньягу "зупинитися і перерахувати свій план капітального ремонту", попередивши, що ухвалення реформи поставило країну на межу громадянської війни.
"Реформа необхідна, і ми зробимо це - але не ціною громадянської війни", - зазначив він.
Комітет кнесету з конституції, права і справедливості скасував заплановану на вечір неділі дискусію, під час якої планувалося обговорити законопроєкт.
Як очікується, лідери коаліційних партій зустрінуться в понеділок уранці, щоб обговорити цю тему.
Масові протести проти судової реформи, які тривають уже 12 тижнів поспіль, вилилися у вихідні в сутички з поліцією, яка була змушена застосовувати в низці випадків сльозогінний газ і водомети.
Білий дім заявив про стурбованість ситуацією в Ізраїлі і, зокрема, звільненням міністра оборони.
"Ми глибоко стурбовані тривалими подіями в Ізраїлі, включно з потенційним впливом на військову готовність (...). Це ще більше підкреслює нагальну необхідність компромісу", - наводить слова представника Ради національної безпеки Білого дому портал Axios.
Чиновник зазначив, що Вашингтон "як і раніше настійно закликає ізраїльських лідерів якомога швидше знайти компроміс, заснований на широкій народній підтримці".
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