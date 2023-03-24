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Британія і ЄС офіційно схвалили нову угоду про торгівлю в Північній Ірландії
18:22 24.03.2023 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович у п'ятницю офіційно схвалили Віндзорську рамкову домовленість, покликану вирішити протиріччя в питанні торгівлі через Північну Ірландію після Brexit.
Як пише "Європейська правда", це випливає зі спільної заяви Клеверлі й Шефчовича за підсумками десятого засідання Спільного комітету з питань Угоди про вихід Британії з ЄС.
"Спільний комітет привітав позитивний підхід обох сторін та ухвалив нові домовленості, викладені у Віндзорських рамкових документах. Ці домовленості остаточно вирішують проблеми, пов'язані з функціонуванням Північноірландського протоколу за останні два роки", - зазначається у заяві.
Представники Лондона й Брюсселя також погодились, що Віндзорська рамкова домовленість дозволить вирішити повсякденні проблеми жителів Північної Ірландії, водночас зберігаючи мир на основі Страстноп'ятничної угоди.
"Обидві сторони домовилися інтенсивно й сумлінно працювати разом над реалізацією всіх елементів Віндзорської рамкової домовленості", - підкреслено в спільній заяві.
Таке схвалення не означає набуття рамковою домовленістю чинності, та дає формальний старт початку підготовки відповідного договору й законодавчої бази для її втілення в життя як Британією, так і Єврокомісією.
Сталось це після того, як окремі ключові рішення в межах Віндзорської рамкової домовленості були підтримані як Радою Європейського Союзу, так і парламентом Британії.
Як відомо, на початку березня 2023 року після кількох місяців переговорів Лондон і Брюссель досягли компромісу з чи не найболючішого питання двосторонніх відносин.
Документ, що отримав назву Віндзорська рамкова домовленість (The Windsor Framework), покликаний закрити найбільшу проблему, яка виникла через Brexit: питання торгівлі через Північну Ірландію. Попри те, що Лондон завершив вихід з ЄС ще у 2020 році, схему розв'язання цієї проблеми знайти не вдавалося.
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