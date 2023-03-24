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АНАЛІТИКА

Мелоні заборонила продавати італійську фірму компанії, пов'язаній із російським Яндексом

 

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні наклала вето на угоду з поглинання постачальника хмарних послуг компанією, що має зв'язки з російським інтернет-велетом «Яндекс».

Про це передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що це перший випадок, коли адміністрація Мелоні використала так звані «золоті повноваження», надані уряду парламентом для блокування небажаних операцій у галузях, які вважаються стратегічно важливими, як-то банківська справа, енергетика, телекомунікації та охорона здоров'я.

Згідно з угодою, голландська компанія Nebius, яка пов'язана з Яндексом, мала придбати невелику італійську фірму Tecnologia Intelligente.

Уряд був стурбований цією операцією, оскільки діяльність Nebius фінансується Яндексом.

Сам Яндекс не перебуває під західними санкціями. Торік посади генерального директора пішов Аркадій Волож, який ї створив на початку 1990-х років.
 

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