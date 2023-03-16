Фінансові новини
- |
- 16.03.23
- |
- 13:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ізраїль схвалив продаж Україні систем протидії дронам - ЗМІ
09:47 16.03.2023 |
Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем глушіння безпілотників, що можуть допомогти Україні протистояти іранським дронам-камікадзе, які Росія використовує для ударів по українській цивільній інфраструктурі. Про це повідомило американське видання Axios у середу, 15 березня, з посиланням на трьох ізраїльських та українських чиновників.
Затвердження ліцензій відбулося в середині минулого місяця, про що міністр закордонних справ Елі Коен повідомив президентові України Володимиру Зеленському під час свого візиту до Києва 15 лютого. Їх схвалили для двох ізраїльських компаній, які розробляють системи протидії безпілотникам - Elbit і Rafael.
Нещодавно Ізраїль відвідала делегація міністерства оборони України для презентації систем протидії дронам, але жодної угоди поки що не уклали.
Ізраїль може продати зброю вперше від початку війни
Ізраїль вперше за більш ніж рік війни Росії проти України схвалив експортні ліцензії на можливий продаж зброї Україні.
Водночас ізраїльські високопосадовці розповіли Axios, що це не є зміною політики країни, оскільки системи мають оборонний характер - вони не є летальними. "Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що однією з причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, було бажання побачити, як оборонні системи працюють проти іранських безпілотників", - ідеться в статті.
Не найкритичніша потреба України
Системи, які Ізраїль запропонував купити Україні, використовують засоби радіоелектронної боротьби для глушіння та збивання безпілотників. Вони мають радіус дії близько 40 кілометрів і можуть бути розміщені поблизу електростанцій або інших критично важливих об'єктів для захисту від атак дронів.
Видання зауважує, що українське міноборони зацікавлене в цих системах, але вони розглядаються як менш критичні, оскільки Україні вдається перехоплювати безпілотники в 75-90 відсотках випадків. "Що нам справді потрібно, так це система захисту від балістичних ракет", - сказав український чиновник.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховний суд Великої Британії відмовив Росії в ухваленні рішення в порядку спрощеного провадження у справі про євробонди Януковича
|«Я помилявся». Гетманцев визнав свої промахи під час створення БЕБ
|Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем
|ВАКС залишив Коболєва на свободі, але зобов'язав носити електронний браслет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прибутки «Газпрому» за рік впали у 3,6 раза
|Францію звинуватили у гальмуванні плану ЄС з поповнення запасів боєприпасів для України – ЗМІ
|Фінляндія передала Україні сонячну електростанцію та іншу допомогу у сфері енергетики
|ЄС може використати 500 млн євро для виробництва 155-мм боєприпасів для України
|Росія більше не зможе зберігати природний газ у Чехії
|КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Східного моря
Бізнес
|Бельгія заборонила TikTok на урядових телефонах
|Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно
|YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту
|Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах
|«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами