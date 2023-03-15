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Керівники ЄС попередили про ризик економічної залежності блоку від Китаю
15:38 15.03.2023 |
Китай є великою економічною і політичною силою на міжнародній сцені, але ЄС необхідно менше залежати від нього, заявив у середу голова Європейської ради Шарль Мішель.
Він виступав у Європарламенті з повідомленням про підготовку до саміту ЄС 23-24 березня: одним із центральних питань цього саміту буде зміцнення конкурентоспроможності Європейського Союзу і посилення єдиного ринку ЄС.
Мішель зазначив, що ЄС має докласти зусиль зі скорочення залежності від Китаю, "яка може дорого обійтися", з урахуванням досвіду енергетичної залежності від Росії.
Однак, за словами голови Євроради, само собою зрозуміло, що "немає інших варіантів, як взаємодіяти з Китаєм щодо глобальної проблематики". Мішель з огляду на це назвав такі теми, як кліматичні зміни та всесвітня охорона здоров'я.
Про необхідність обмежувати залежність від Китаю заявила і голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн. Вона навела приклади: 98% критично важливих для ЄС рідкоземельних матеріалів, 93% магнію, 97% літію надходять до Євросоюзу з Китаю.
"Якщо ми хочемо бути незалежними, ми обов'язково маємо посилити і диверсифікувати наші ланцюжки постачання, співпрацюючи з партнерами, які поділяють наші ідеї", - сказала фон дер Ляєн.
Голова ЄК також повідомила, що в четвер очікується затвердження пропозиції ЄК щодо закону про найважливіші джерела сировини. "Йдеться про те, щоб гарантувати постачання цих ключових матеріалів, яких ми безумовно потребуємо для здійснення "зеленого" і цифрового переходів", - пояснила вона.
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