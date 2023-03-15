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Нетаньягу вперше обговорив надання Ізраїлем військової допомоги Україні, - ЗМІ
23:58 14.03.2023 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вперше провів дискусію щодо політики Ізраїлю щодо військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"На зустрічі обговорювався варіант надання військової допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у ній взяли участь міністр оборони Йоав Галлант, міністр закордонних справ Елі Коен, голова Моссада Девід Барнеа, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві, військовий секретар Нетаньяху Аві Хіль та інші.
"У повідомленнях йдеться, що жодних рішень прийнято не було, і обговорення буде продовжено", - додали у ЗМІ.
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