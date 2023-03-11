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Продовжує ігнорувати війну. Auchan хоче подвоїти свою присутність у Росії
22:55 10.03.2023 |
Французький ритейлер Auchan планує відкрити нові магазини у Росії під назвою "Мій Ашан" та фактично подвоїти свою присутність на ринку РФ.
Про це повідомляє Reuters.
"Ашан Рітейл Росія" повідомив, що у нових магазинах "Мій Ашан" будуть пропонувати асортимент з близько 900 найменувань, 90% з яких будуть продукти харчування під власними брендами Auchan.
Компанія назвала своєю основною місією в Росії забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.
Стаття на тему:
17.02.23 Кривавий птах: У Росії Ашан підтримує військових та допомагає мобілізувати співробітників - The Insider
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський Ашан постачав товари для російських військових на територіях окупованих областей України. Про це йдеться у розслідуванні The Insider, Le Monde та Bellingcat.
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