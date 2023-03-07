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АНАЛІТИКА

Єврокомісія залагодила спір із WhatsApp через порушення приватності користувачів

 

Європейська комісія спільно із мережею органів захисту прав споживачів ЄС (CPC) домовилась із месенджером WhatsApp щодо більшої прозорості в наданні послуг після скарг щодо обробки персональних даних.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Мережа CPC у січні й червні 2022 року направила листи до WhatsApp після застереження Європейської організації споживачів та восьми її членів про ймовірні недобросовісні практики в контексті оновлених умов надання послуг та політики конфіденційності месенджера.

У листах вимагалось, щоб користувачі WhatsApp були чітко поінформовані про бізнес-модель месенджера - зокрема про те, чи отримує WhatsApp доходи від комерційної політики, пов'язаної з особистими даними користувачів.

Після раунду обговорень WhatsApp зобов'язався внести зміни в політику надання послуг, де, серед іншого, роз'яснюватимуться, як майбутні оновлення можуть вплинути на права користувачів, а також дозволятиме їх відхиляти.

Також месенджер гарантуватиме, що сповіщення про оновлення можуть бути відхилені, а перегляд оновлень - може бути відкладений, і також "поважатиме вибір користувачів і утримуватиметься від надсилання повторних сповіщень".

"Мережа CPC буде активно стежити за тим, як WhatsApp виконує ці зобов'язання при внесенні будь-яких майбутніх оновлень до своїх політик, і, за необхідності, забезпечуватиме їх дотримання - зокрема шляхом накладення штрафів", - наголошується в повідомленні Єврокомісії.
Ключові теги: ЄС
 

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