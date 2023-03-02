Італія виступила проти заборони в ЄС авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року

Італія виступає проти регламенту ЄС про заборону автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року, якщо Європейська комісія не перегляне свою позицію і не запропонує екологічно та економічно обґрунтовані альтернативи.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Після того як міністерство довкілля та енергетичної безпеки оголосило про негативне голосування Італії щодо запропонованого регламенту ЄС, шведське головування в ЄС вирішило перенести з середи на п'ятницю заплановане голосування на засіданні заступників постійних представників (Coreper I) щодо припинення продажу нових бензинових та дизельних автомобілів з 2035 року.

"Своїм голосуванням "проти" ми розбудили Європу. Ми сподіваємося, що інші зрозуміють, що настав час для розуму, а не для заборон. Зміни можливі", - прокоментував у Твіттері Адольфо Урсо, міністр з питань підприємництва та "Зроблено в Італії".

Умовою Італії для погодження нових заходів є пропозиція Європейською комісією "здорових" альтернатив для досягнення цілей екологічної стійкості ЄС, які поділяє італійський уряд на чолі з Джорджією Мелоні.

"Ми не повинні прив'язувати себе до однієї технології, має бути вибір", - сказав депутат Лука Сквері, радник з питань енергетики Forza Italia.

Регламент ЄС, про який ідеться, є частиною кліматичного пакета Fit for 55, метою якого є досягнення нульового рівня викидів CO2 до 2035 року, він зараз перебуває на стадії остаточного законодавчого ухвалення. Під час останньої пленарної сесії Європейського парламенту текст був схвалений після переговорів. Фінальне голосування за ратифікацію заплановане на 7 березня.

У вівторок міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг заявив, що Німеччина прийме угоду лише в тому разі, якщо Комісія виступить з пропозицією дозволити реєстрацію транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння, що працюють виключно на електропаливі, після 2035 року.

"Електропаливо також абсолютно придатне для використання як інноваційне джерело мобільності. Якщо пропозицію Берліна буде прийнято, Італія також дасть зелене світло. Якщо нам вдасться створити блокуючу меншість, ми зможемо домогтися перемоги здорового глузду і перемогти ідеологію, яка завдає шкоди Італії і всій Європі", - сказав він.

Негативне голосування Італії не вплинуло б на ухвалення регламенту в Coreper, оскільки для цього достатньо кваліфікованої більшості, але з огляду на сумніви Берліна, утримання Болгарії та голосування Польщі "проти" рішення ставиться під сумнів.