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Виробники продукції Apple хочуть вийти з Китаю на тлі ескалації зі США
18:42 28.02.2023 |
Виробник AirPods заявив, що постачальники Apple намагаються покинути Китай, щоб запобігти наслідкам ескалації напруженості між Пекіном і Вашингтоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Виробник AirPods GoerTek є одним із багатьох виробників, які досліджують країни за межами Китаю, який сьогодні виробляє основну масу світових гаджетів від iPhone до PlayStation.
"GoerTek інвестує початкові 280 мільйонів доларів у новий завод у В'єтнамі, до того ж розглядає розширення в Індії", - сказав заступник голови компанії Казуйосі Йошінага.
Виконавчий директор, який контролює в'єтнамські операції GoerTek, заявив, що американські технологічні компанії, зокрема, наполягали на тому, щоб такі виробники, як GoerTek, досліджували альтернативні місця для подальшої роботи.
Йошінага також додав, що починаючи з минулого місяця, багато людей із боку клієнтів відвідують їх майже щодня, запитуючи, коли можна буде виїхати з Китаю.
За даними видання, 9 з 10 найважливіших постачальників Apple, можливо, готують масштабні переїзди до таких країн як Індія. За оцінками Bloomberg Intelligence, може знадобитися вісім років, щоб перенести лише 10% потужностей Apple за межі Китаю.
Проте керівник GoerTek стверджує, що це пройде набагато швидше.
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