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ЦБ Ізраїлю перелічив принципи майбутнього регулювання стейблкоїнів
16:20 23.02.2023 |
Банк Ізраїлю оприлюднив рекомендації стосовно нагляду за випуском та обігом «стабільних монет» з метою потенційного впровадження стейблкоїнів в економіку країни.
Принципи регулювання «стабільних монет» містять декілька пунктів. Зокрема представники центробанку планують вимагати 100% забезпечення активів від емітентів стейблкоїнів.
«Це значно знизить пруденційний ризик, пов'язаний з обігом «стабільних монет», - зазначається у документі.
Також у ЦБ запропонували впровадити обов'язкове ліцензування стейблкоїнів. Дозвіл видаватимуть Управління ринків капіталу або Департамент банківського нагляду. Це залежатиме від «системного значення» кожної монети.
Представники Банку Ізраїля зазначили, що можуть заборонити використання алгоритмічних стейблкоїнів, якщо «стабільні монети» все ж стануть популярним платіжним засобом у країні.
Розроблений ізраїльськими експертами регламент перегукується з нормативними правилами регулювання стейблкоїнів, які нещодавно анонсувала влада Гонконгу.
Нагадаємо, що агентство Moody's працює над системою оцінки стейблкоїнів. Експерти планують проаналізувати до 20 «стабільних монет», за даними Bloomberg.
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