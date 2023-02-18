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Іранські БПЛА атакували ізраїльський нафтовий танкер
23:46 17.02.2023 |
Іранські баражуючі боєприпаси завдали удару по танкеру Campo Square ізраїльського бізнесмена Еяля Офера.
Про це повідомляє Мілітарний із посиланням на ізраїльську газету The Jerusalem Post.
Судно Campo Square, що належить ізраїльському підприємцю, зазнало атаки в Перській затоці.
Повідомляється, що були використані іранські баражуючі боєприпаси Shahed 136.
Танкер, який належить Ізраїлю, ходить під прапором Ліберії.
Нафтовий танкер Campo Square. Фото: marinetraffic.com
Судно пов'язано із компаніями, які базуються у Великій Британії та Греції.
«Має бути дозволено вільне судноплавство відповідно до міжнародного права. Ми працюємо разом із нашими міжнародними партнерами, щоб з'ясувати подробиці інциденту», - заявили в МЗС Великої Британії.
Напад на нафтовий танкер розглядається як «ознака посилення загрозливих дій Ірану щодо судноплавства в регіоні».
Це не перший подібний інцидент в регіоні. Раніше інші нафтові танкери Pacific Zicron і Mercer Street зазнали нападу в тих же водах. Pacific Zircon управляється сінгапурською компанією Eastern Pacific Shipping, кінцевий бенефіціар якої - ізраїльський мільярдер Офер.
Тоді у заяві компанії Eastern Pacific Shipping розповіли, що судно Pacific Zircon перевозило нафту й було «уражено снарядом» приблизно за 150 миль (240 кілометрів) від узбережжя Оману.
Іран заперечує свою причетність до цих атак та називає їх «пропагандою».
Після повідомлення про атаку на Campo Square саудівське агентство новин повідомило, що аналогічний напад було скоєно на судно, що належить Об'єднаним Арабським Еміратам. Інцидент стався у тому ж районі і в той же час.
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