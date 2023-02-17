Ізраїль застерігає від поширення Іраном сучасної зброї

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив у п'ятницю, 17 лютого, що "усі можливі засоби" мають бути "на столі", аби не дати Ірану отримати ядерну зброю. У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки він також наголосив, що міжнародна спільнота має вжити заходів, щоб зупинити розповсюдження Тегераном сучасної зброї.

"Іран наразі веде переговори пропродаж сучасної зброї, зокрема безпілотних літальних апаратів та високоточної зброї, зі щонайменше 50-ти різним країнам", - цитує Галанта агенція Reuters. "Коли ми говоримо про те, щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю, ми повинні тримати усі можливі засоби - повторюю, всі можливі засоби - на столі", - додав глава оборонного відомства Ізраїлю.

Іранські безпілотні літальні апарати використовує Росія, або здійсювати атаки на інфраструктуру України. Наприкінці жовтня 2022 року ЄС запровадив щодо Ірану санкції, зокрема - щодо підприємств виробника дронів Shahed за постачання їх Росії. Як Москва, так і Тенеран заперечують такі поставки. Однак, на початку лютого ЗМІ повідомили, що Москва і Тегеран планують будівництво нового заводу в Росії, який зможе найближчими роками виробити не менше шести тисяч безпілотників іранської розробки для війни проти України.

Водночас Ізраїль зараз розглядає питання надання військової допомоги Києву, у тому числі "Залізного купола" для захисту від повітряних атак, про що заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.