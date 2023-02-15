Єврокомісія подала до суду на Польщу через порушення Конституційним трибуналом права ЄС

Європейська комісія вирішила передати справу Польщі до Суду Європейського Союзу через порушення польським Конституційним трибуналом та його прецедентним правом права ЄС.

Про це йдеться у заяві ЄК, пише "Європейська правда"

Комісія відкрила процедуру порушення проти Польщі 22 грудня 2021 року, надіславши лист з офіційним повідомленням. Це було зроблено після рішень Конституційного трибуналу Польщі від 14 липня 2021 року та 7 жовтня 2021 року, в яких він визнав положення договорів ЄС несумісними з Конституцією Польщі, прямо оскаржуючи верховенство права ЄС.

"Мета Комісії полягає в тому, щоб забезпечити захист прав польських громадян і дати їм можливість користуватися перевагами ЄС так само, як і всім громадянам ЄС. Верховенство права ЄС забезпечує однакове застосування права ЄС на всій території Союзу. Конституційний трибунал цими рішеннями порушив загальні принципи автономії, верховенства, ефективності, однакового застосування права ЄС та обов'язковості рішень Суду ЄС", - йдеться у заяві.

Комісія вважає, що ці рішення також порушують статтю 19(1) Договору про Європейський Союз, яка гарантує право на ефективний судовий захист, надаючи їй надмірно обмежувальне тлумачення. Таким чином, вони позбавляють осіб, які звертаються до польських судів, повних гарантій, викладених у цьому положенні.

Комісія також вважає, що Конституційний трибунал більше не відповідає вимогам незалежного і неупередженого суду, раніше встановленим законом. Це пов'язано з порушеннями у процедурах призначення трьох суддів у грудні 2015 року та обрання його голови у грудні 2016 року.

15 липня 2022 року Комісія вирішила надіслати Польщі аргументований висновок, на який Польща відповіла 14 вересня 2022 року, відкинувши аргументацію Комісії. Польська відповідь не відповідає на занепокоєння Комісії. Саме тому сьогодні Комісія вирішила направити Польщу до Суду Європейського Союзу.

Як відомо, Єврокомісія поставила прийняття Національного плану відбудови та виплату грошей з Фонду реконструкції - а це цілих 35 млрд євро - в залежність від змін у питанні судової реформи.

Раніше Суд ЄС зобов'язав Польщу негайно призупинити дію положень, що стосувалися повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, яку Єврокомісія звинуватила у заполітизованості. За невиконання рішення Суду ЄС на Польщу накладені штрафні санкції у розмірі 1 млн євро на день.