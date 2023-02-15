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АНАЛІТИКА

Швеція приєдналась до європейської ініціативи захисту неба

 

Швеція приєдналася до європейської системи захисту неба European Sky Shield Initiative, що передбачає інтеграцію систем ППО європейських країн, більшість з яких - вже повноправні члени НАТО.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Угоду підписав міністр оборони Пол Йонсон. Зі свого боку, Швеція зробить внесок моніторингом повітряного простору над Балтійським морем і державами Балтії.

Ініціативу запропонувала Німеччина восени минулого року, щоб сили протиповітряної оборони європейських країн були більш скоординованими і доповнювали одне одного. Одним з поштовхів до цього могли стати ракетні атаки РФ проти цивільної інфраструктури в Україні.

На цей час до угоди приєдналися 17 країн, з яких 15 вже є членами НАТО, а Фінляндія та Швеція очікують на завершення вступу найближчим часом.
Ключові теги: Швеція, ЄС
 

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