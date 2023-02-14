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Ізраїль вперше розпочав експорт нафти
14:31 14.02.2023 |
Ізраїль розпочав експорт нафти з шельфового родовища Каріш, який розробляє компанія Energean.
Як пише газета Financial Times, таким чином країна, яка тривалий час вважалася вразливою через нестачу внутрішніх енергоресурсів, вперше стала експортером нафти, передає Інтерфакс-Україна.
Перша партія нафти напередодні була відвантажена з плавучої установки для видобутку, зберігання та розвантаження (FPSO) Energean, розташованої на родовищі.
Родовище Каріш знаходиться на морському кордоні Ізраїлю та Лівану, у зв'язку з чим Бейрут також заявляв права на нього. Лише у жовтні 2022 року уряд Ізраїлю затвердив договір про встановлення морського кордону з Ліваном, за яким Каріш залишилося за Ізраїлем, а сусіднє родовище Кана - за Ліваном.
Energean почала видобуток на родовищі Каріш наприкінці минулого року. Компанія повідомила, що реалізацією нафти, що видобувається на ньому, на міжнародному ринку займатиметься нафтотрейдер Vitol.
Низка родовищ, відкритих на шельфі Ізраїлю за останні десять років, допомогла країні зменшити залежність від імпорту енергоносіїв. Зараз країна повністю забезпечує себе газом, але все ще імпортує значну частину нафти, зауважує FT.
Каріш є насамперед газовим родовищем, проте той факт, що попутно на ньому видобувається нафта, суттєво покращує економіку проєкту.
Energean продає газ із родовища за ціною, нижчою за міжнародні бенчмарки, оскільки Ізраїль є досить ізольованим ринком, водночас нафта може транспортуватися танкерами, і ціна її продажу буде близькою до глобальної.
Energean, акції якої торгуються в Лондоні, було засновано грецьким банкіром Матіосом Рігасом у 2007 році. Капіталізація компанії збільшилася вдвічі з 2019 року і становить близько 2,2 млрд фунтів стерлінгів ($2,7 млрд).
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