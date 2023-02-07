Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія і ЄС досягли зрушень у перемовинах про рух товарів до Північної Ірландії після Brexit - ЗМІ

 

Перемовники Британії та Євросоюзу досягли прогресу у перемовинах щодо зменшення кількості перевірок товарів, які переміщуються з Британії до Північної Ірландії, що є частиною зусиль для вирішення суперечок довкола Північноірландського протоколу - частини угоди про Brexit.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Анонімний співрозмовник з-поміж посадовців ЄС підтвердив виданню, що домовленість щодо перевірок продуктових товарів і тварин "вже дуже близько" - як частина можливої угоди про "червоний" і "зелений" коридори у портах Північної Ірландії ("червоний" - для товарів, які їдуть далі в Ірландію - єдиний ринок ЄС, "зелений" - для тих, що залишаться у Північній Ірландії, відповідно, з менш суворими перевірками).

Ця угода потребуватиме від Британії погодитися на певні вимоги ЄС для того, аби "зеленим коридором" не можна було зловживати і відповідні товари чи тварини не могли у підсумку опинитися в Ірландії в обхід процедур.

Минулого місяця ЄС і Британія домовилися про обмін даними у реальному часі про товари, які рухаються між Британією та Північною Ірландією, що вважається дуже важливим для скорочення перевірок товарів, які прямують не далі як у Північну Ірландію.

Ці новини дають підстави сподіватися, що Британія та ЄС наближаються до вирішення суперечки і щодо Північноірландського протоколу в цілому, проте співрозмовники видання застерігають від оптимізму, вказуючи, що щодо низки інших питань прогресу немає - як, зокрема, щодо ролі Суду ЄС.

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, який є головним перемовником ЄС, прямо не відповів на запитання, чи ЄС погодився на пропозицію Британії про "червоний" і "зелений" коридори, зазначивши, що "певний прогрес є, але залишаються труднощі".

"Чим більші і надійніші запобіжники вдасться погодити, тим гнучкіші процедури можна обговорювати", - зазначив він.

Нагадаємо, Північноірландський протокол є частиною угоди про торгівлю між Британією і ЄС після Brexit та врегульовує рух товарів у регіоні з урахуванням його історичної специфіки. Угода Страсної п'ятниці 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії, передбачала "прозорий" кордон між двома частинами острова. Після Brexit і виходу Британії з єдиного ринку постало питання про те, як проводити митні перевірки товарів, аби виконувати цю умову.

Як компроміс, митний кордон вирішили змістити у порти Північної Ірландії, а сам регіон залишити у єдиному ринку ЄС. Але це порушило торгівлю між Північною Ірландією та Британією через тягар нової паперової роботи та митних процедур, а також призвело до глибокої політичної кризи у Північній Ірландії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4045
  0,5814
 1,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6597  0,03 0,06 40,3648  0,01 0,01
EUR 42,2661  0,11 0,27 43,3916  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес