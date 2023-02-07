Британія і ЄС досягли зрушень у перемовинах про рух товарів до Північної Ірландії після Brexit - ЗМІ

Перемовники Британії та Євросоюзу досягли прогресу у перемовинах щодо зменшення кількості перевірок товарів, які переміщуються з Британії до Північної Ірландії, що є частиною зусиль для вирішення суперечок довкола Північноірландського протоколу - частини угоди про Brexit.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Анонімний співрозмовник з-поміж посадовців ЄС підтвердив виданню, що домовленість щодо перевірок продуктових товарів і тварин "вже дуже близько" - як частина можливої угоди про "червоний" і "зелений" коридори у портах Північної Ірландії ("червоний" - для товарів, які їдуть далі в Ірландію - єдиний ринок ЄС, "зелений" - для тих, що залишаться у Північній Ірландії, відповідно, з менш суворими перевірками).

Ця угода потребуватиме від Британії погодитися на певні вимоги ЄС для того, аби "зеленим коридором" не можна було зловживати і відповідні товари чи тварини не могли у підсумку опинитися в Ірландії в обхід процедур.

Минулого місяця ЄС і Британія домовилися про обмін даними у реальному часі про товари, які рухаються між Британією та Північною Ірландією, що вважається дуже важливим для скорочення перевірок товарів, які прямують не далі як у Північну Ірландію.

Ці новини дають підстави сподіватися, що Британія та ЄС наближаються до вирішення суперечки і щодо Північноірландського протоколу в цілому, проте співрозмовники видання застерігають від оптимізму, вказуючи, що щодо низки інших питань прогресу немає - як, зокрема, щодо ролі Суду ЄС.

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, який є головним перемовником ЄС, прямо не відповів на запитання, чи ЄС погодився на пропозицію Британії про "червоний" і "зелений" коридори, зазначивши, що "певний прогрес є, але залишаються труднощі".

"Чим більші і надійніші запобіжники вдасться погодити, тим гнучкіші процедури можна обговорювати", - зазначив він.

Нагадаємо, Північноірландський протокол є частиною угоди про торгівлю між Британією і ЄС після Brexit та врегульовує рух товарів у регіоні з урахуванням його історичної специфіки. Угода Страсної п'ятниці 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії, передбачала "прозорий" кордон між двома частинами острова. Після Brexit і виходу Британії з єдиного ринку постало питання про те, як проводити митні перевірки товарів, аби виконувати цю умову.

Як компроміс, митний кордон вирішили змістити у порти Північної Ірландії, а сам регіон залишити у єдиному ринку ЄС. Але це порушило торгівлю між Північною Ірландією та Британією через тягар нової паперової роботи та митних процедур, а також призвело до глибокої політичної кризи у Північній Ірландії.