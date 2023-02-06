В Ізраїлі знову протестували проти Нетаньяху

Десятки тисяч людей взяли участь у черговій хвилі масових протестів проти уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху і резонансної реформи судової системи, яку він просуває. Так, у суботу, 4 лютого, на центральні вулиці Тель-Авіва вийшли близько 40 тисяч мітингарів, повідомило інформагентство dpa. Масова акція відбулася також і в Хайфі, в цьому північноізраїльському місті мітингували близько 10 тисяч демонстрантів. За інформацією AFP, загалом аналогічні акції відбулися у 20 містах Ізраїлю.

Багато хто з учасників акції протесту в Тель-Авіві ніс прапори Ізраїлю, а дехто - плакати. На одному з них було написано: "Захистимо ізраїльську демократію від Нетаньяху", на іншому - "Загроза миру в усьому світі". Присутні вимагали "свободи, рівності, якісного управління".

Резонансна ініціатива уряду Нетаньяху

Це - п'ята подібна акція в Тель-Авіві. Протести не вщухають відтоді, як у грудні 2022 року до влади прийшов кабінет Нетаньяху, який експерти називають найбільш правим в історії країни. Нетаньяху перебрав владу після півтора року перебування в опозиції. Він спирається на підтримку ультраправих і ультраортодоксальних партій.

Однією з найрезонансніших ініціатив нового кабміну стала судова реформа, запропонована керівником мін'юсту Яривом Левіним. Вона передбачає, що повноваження Вищого суду справедливості будуть обмежені в ситуаціях, коли йдеться про закони й рішення уряду, уряд також отримає контроль за відбором суддів. Таким чином, більшість у парламенті отримає можливість ухвалити закон, навіть якщо Верховний суд визнає його таким, що суперечить Основному закону країни, пише dpa.

У Хайфі до протестів приєднався експрем'єр Лапід

Серед мітингувальників у Хайфі був і колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід. "Ми врятуємо нашу країну, тому що не бажаємо жити в недемократичній державі", - підкреслив Лапід.

Біньяміна Нетаньяху в Ізраїлі звинувачують у шахрайстві, корупції та держзраді. Політик натомість відкидає всі звинувачення. Якщо суд визнає його винним у корупції, йому загрожують до 10 років позбавлення волі. Максимальне покарання за іншими пунктами обвинувачення становить три роки позбавлення волі. Нетаньяху - перший чинний прем'єр-міністр Ізраїлю, якому висунуто обвинувачення під час перебування на посаді.

Перша акція протесту проти уряду Нетаньяху та планів реформ його уряду відбулася 7 січня в Тель-Авіві, тоді в мітингу взяли участь 30 тисяч осіб. Через тиждень на вулиці Тель-Авіва вийшли 80 тисяч протестувальників.