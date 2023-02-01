Війна РФ проти України підштовхує колишні радянські країни до нових союзів, - Bloomberg

Путінська війна проти України підштовхує колишні радянські країни створювати нові союзи, щоб зменшити залежність від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Офіційні представники колишніх радянських держав у Центральній Азії та на Кавказі стверджують, що війна в Україні спонукає їхню владу шукати способи, щоб позбутися залежності від Кремля. Нерідко новими союзниками стають конкуруючі сторони, наприклад Туреччина, Європейський Союз та країни Близького Сходу.

Політологи зазначають, що Росія протягом десятиліть була "гравцем з правом вето" та воротарем у північній Євразії, де нічого особливого не могло б статися, якби це не сподобалося Кремлю. Однак тепер ситуація змінюється, і Москва з роздратуванням реагує на нові союзи в Азії.

Поки Росія зайнята війною в Україні, Казахстан та Вірменія почали налагоджувати контакт зі сторонами, вплив яких у регіоні Москва тривалий час намагалася обмежити. Наприклад, Туреччина, якій вдалося "заповнити порожнечу".

Казахстан

Видання зазначає, що одним з головних представників нових геополітичних процесів є Казахстан. Росія продемонструвала своє невдоволення Астаною і неодноразово перекривала потоки трубопроводом Каспійського консорціуму, пояснюючи це технічними проблемами. Цим трубопроводом Казахстан постачає 80% своєї нафти.

Однак у листопаді Казахстан заявив, що збільшить експорт нафти через Каспійське море на 1,5 млн тонн за рахунок подачі нафти до трубопроводу Баку-Джейхан, що йде від Азербайджану до середземноморського узбережжя Туреччини. Цей потік йде в обхід Росії, і країна готова збільшувати обсяги експорту.

При цьому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв минулого року налагодив діалог із лідерами Туреччини, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.

Узбекистан

Сусідній Узбекистан, який дуже залежить від торгівлі з Росією, хотів "відкритися" ще до війни в Україні. У липні країна підписала угоду про партнерство з ЄС, а у грудні посилила контакти зі США.

Вірменія та Азербайджан

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху показав, що авторитет Росії у регіоні стрімко падає. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян незадоволений тим, що РФ не може забезпечити коридор до Нагірного Карабаху. Цього місяця біля російської військової бази в Гюмрі (друге за розміром місто Вірменії) тричі влаштовували протести, висуваючи гасла "Російські окупаційні сили геть із Вірменії".

Водночас Азербайджан скористався російським вторгненням і фактично заблокував головну трасу, яка сполучає Нагірний Карабах та Вірменію. На тлі цього Баку посилив співпрацю із Туреччиною.

Вірменія, своєю чергою, оголосила, що не прийматиме в себе навчання ОДКБ, а також домовилася з ЄС про цивільну місію для спостереження за кордоном. Азербайджан також збігається з Євросоюзом, підписавши у липні договір про збільшення постачання газу.