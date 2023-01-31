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АНАЛІТИКА

Нетаньяху: Ізраїль та США не дадуть Ірану отримати ядерну зброю

 

Політика Ізраїля полягає в тому, аби зробити все можливе, щоб перешкодити Ірану отримати ядерну зброю та засоби її доставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху під час пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Єрусалимі.

"Це залишається без змін. Але очевидно, той факт, що ми і Сполучені Штати працюємо разом, також є важливим для цієї мети", - зазначив політик.

Нетаньяху назвав "дуже хорошою" дискусію щодо формування спільної політики аби запобігти небезпеці.

Прем'єр Ізраїлю також підкреслив, що світ став свідком варварства режиму в Тегерані, в тому числі стосовно власного народу, а також "експорту агресії" Іраном за межі своїх кордонів і регіону Близького Сходу.

"Тому існує спільний консенсус, що цей режим не повинен отримати ядерної зброї", - додав глава ізраїльського уряду.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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