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Верховний суд Італії: емоджі може розцінюватись як наклеп
11:48 30.01.2023 |
Касаційний суд Італії, який є найвищою ланкою судової влади країни, постановив, що емоджі, які використовуються під час електронного листування, можуть бути підставою для позову про наклеп.
Про це з посиланням на рішення суду, опубліковане цього тижня, повідомляє "Європейська правда".
Таке рішення Касаційний суд Італії ухвалив за скаргою жителя північного міста Луїно. Обговорення ним проблем дорожнього руху у Facebook завершилася тим, що інший користувач висміяв його поганий зір, супроводжуючи коментар серією емоджі з обличчям, що сміється.
Суд першої інстанції міста Варезе визнав автора образливого допису винним у наклепі, оштрафував його на 800 євро і зобов'язав виплатити 2000 євро компенсації позивачу - місцевому бізнесменові.
Згодом вирок був скасований апеляційним судом у Мілані, який постановив, що суперечка справді містила образливу лексику, але злочином не є. Адвокати відповідача стверджували, що "дефект зору не применшує цінності людини", а поведінка їхнього клієнта просто "показала його в поганому світлі".
Тепер Касаційний суд ухвалив, що емоджі в дописі все ж мають наклепницький зміст, оскільки в цьому випадку йшлось про завдання шкоди репутації в очах інших. Справу відправили до суду нижчої інстанції, де мають наново оцінити вартість заподіяної шкоди.
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