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Військові США не брали участі в ударах по Ірану, - Пентагон
08:14 30.01.2023 |
США не брали участь у вчорашніх нічних ударах по Ірану, під час яких було пошкоджено об'єкти військової інфраструктури та промисловості.
Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Збройні сили США не брали участі в ударах по Ірану", - зазначив представник Пентагону.
Про те, що офіційні особи США вказують на роль Ізраїлю у нападі, вперше повідомила Wall Street Journal із посиланням на кілька неназваних джерел.
Один із них на умовах анонімності повідомив, що, схоже, у цьому замішаний Ізраїль. Декілька інших офіційних осіб США відмовилися від коментарів, додавши, що Вашингтон у цьому випадку не відіграє жодної ролі.
Нагадаємо, в ніч на 29 січня в Ірані на низці стратегічних об'єктів пролунали вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів.
Також раніше стало відомо, що таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані, ймовірно, завдав Ізраїль. Оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.
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