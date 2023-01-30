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АНАЛІТИКА

Збройовий завод в Ірані атакував Ізраїль, - WSJ

 

Ізраїль здійснив таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані. Оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.

Про це заявили американські чиновники та люди, знайомі з ходом операції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Іранські чиновники заявили, що Тегеран запобіг спробі атаки трьох невеликих квадрокоптерів на завод з виробництва боєприпасів у місті Ісфахан, розташований поруч з об'єктом, що належить Іранському центру космічних досліджень, на який США наклали санкції за його роботу над іранською програмою балістичних ракет.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів.

Зокрема:

* в Ісфахані вибух стався на заводському складі із боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає;

* в Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії. Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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