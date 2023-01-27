У ЄС дозволили їсти цвіркунів і хробачків

Досі в ЄС було офіційно дозволено використовувати для приготування їжі лише два види комах: борошняного хробака - личинку жовтого борошняного хрущака (лат. Tenebrio molitor) і сарану перелітну (Locusta migratoria). З 24 січня 2023 року до них додалося ще два: цвіркун домашній (Acheta domesticus) і черв'як буффало - личинка бурого борошняного хрущака (Alphitobius diaperinus). Вони тепер теж вважаються безпечними для використання під час виробництва продуктів харчування.

Рішення про те, яких комах людині можна їсти, ухвалюється на основі регламенту ЄС про нетрадиційні харчові продукти (Novel Foods regulation)

. Він існує з 1997 року і регулює умови допуску того чи іншого інноваційного або екзотичного продукту для широкого вживання в їжу. Регламент є частиною правил, які застосовуються до нових продуктів харчування в ЄС з 2018 року. Відтоді Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) отримало масу заявок на перевірку, і 15 з них стосуються продуктів з комах. Схвалених EFSA і Єврокомісією цвіркунів і черв'яків буффало відтепер можна використовувати в замороженому, пастоподібному, сушеному і порошкоподібному вигляді для виробництва харчових продуктів. Наприклад, пластівців, протеїнових батончиків, замінників м'яса, а також печива та інших борошняних виробів.

Дозволи на поставку продукції з комах з терміном на п'ять років отримали дві компанії: з В'єтнаму - на продукцію зі цвіркунів, і з Франції - на продукцію з личинок хрущака.

Комах можна їсти не всім

Але як споживачі можуть визначити, чи є в продуктах, які вони мають намір з'їсти, комахи? Відповідь проста - потрібно читати список інгредієнтів. Комах, якщо вони містяться в цьому продукті, має бути обов'язково вказано з їхніми латинськими назвами. Наприклад, це може бути "частково знежирений порошок з Acheta domesticus (домашнього цвіркуна)" або "дрібно мелені Alphitobius diaperinus (черв'яки буффало)". Крім того, мають бути відомості про термічну обробку цілих комах і, відповідно, рекомендації щодо приготування продукту - чи готовий він уже до вживання, чи його ще потрібно розігріти до певної температури.

Також на упаковці має бути інформація про наявність алергенів. Як показала практика, вживання в їжу комах підходить не всім - у людей, які страждають від алергії на пилових кліщів або ракоподібних, можуть проявитися алергічні реакції і на комах. Тому споживачам, у яких можуть виникнути проблеми, рекомендується дуже уважно читати списки інгредієнтів на продуктах і бути особливо обережними під час покупок в інтернет-магазинах. Там межі між продажем продуктів харчування для людей і кормів для домашніх улюбленців бувають настільки розмитими, що через неуважність можна придбати замість їжі, наприклад, ласощі для мешканців тераріумів.

Недовговічний тренд чи серйозний підхід?

У багатьох регіонах світу комахи вже давно присутні в меню - для людини вважаються їстівними приблизно 2,1 тисячі видів. Серед них мурахи, гусениці, бджоли, цвіркуни, коники, жуки тощо. Багато фахівців сходяться на думці, що комахи - прекрасна альтернатива м'ясу і рибі. Вони вважаються корисними для здоров'я, бо багаті на білок, містять необхідні вітаміни, мінерали та ненасичені жирні кислоти. 65 відсотків жителів планети вже регулярно вживають комах у їжу. Ще один плюс - розведення комах потребує менше ресурсів, ніж класичне тваринництво. Так, одне з досліджень Всесвітньої продовольчої організації показує, що для виробництва кілограма яловичини потрібно вісім кілограмів корму. А на один кілограм комах припадає всього два кілограми корму. Також відносно невеликим є рівень викидів CO2 комахами.

Але є й противники розведення комах для їжі як альтернативи м'ясу. Вони вважають, що масове виробництво принесе з собою нові проблеми. Наприклад, коли мільярди особин будуть вирощуватися в промислових масштабах на невеликому просторі, є великим ризик виникнення серйозних хвороб. Критики ставлять під сумнів і тезу про великий вміст білка в комахах. Крім того, велику занепокоєність викликає гігієна утримання комах для споживання - вони мають бути забезпечені високоякісною, екологічно безпечною їжею. І все це майже неможливо гарантувати, вважають скептики.

Чому черв'яки коштують дорожче за м'ясо

Досі поїдання борошняних хробаків і сарани обходиться у ФРН набагато дорожче, ніж вживання м'яса. Це пов'язано і з тим, що в Німеччині працюють лише кілька ферм із вирощування їстівних комах, і велике масове виробництво поки що не налагоджено. Основними клієнтами є зоомагазини та приватні власники тераріумів і акваріумів. 500 грамів борошняного хробака середнього розміру або півлітрова банка хробака буффало коштують близько 10 євро, сарана середніх розмірів - приблизно 4 євро за 15 штук, цвіркуни - близько 3,5 євро за 40 штук. Можливо, незабаром ця ситуація зміниться - дозволу для масового вживання в їжу в ЄС чекають ще близько десяти видів комах.

На одній з відомих інтернет-платформ можна купити вже готових до вживання комах. Наприклад, набір вагою 25 грамів, що складається з цвіркунів, коників і борошняних черв'яків, коштує 15 євро (приблизно 500 євро за кілограм), а три цукерки на паличці - "Лимон" із борошняним черв'яком і "Яблуко" зі смаженим цвіркуном усередині - коштують 10 євро (приблизно 166 євро за кілограм). В описі продукту міститься попередження: "Льодяники з комахами - тільки для сміливих язичків! Як жарт для вечірки, маскараду, а також ідеально підходять для подарунка".

Новина про розширення списку комах, дозволених у ЄС для вживання в їжу, викликала неабиякий резонанс у німецьких ЗМІ та соцмережах. Деякі користувачі навіть побачили в цьому чергову теорію змови. Звісно, сьогодні не кожен німець може уявити цвіркуна чи сарану у своєму раціоні. Але не тому, що боїться змови - Європейська Комісія гарантує безпеку вживання допущених нею продуктів із комах за належного виконання приписів. Просто скрекотіння і повзання комах викликає у більшості людей огиду. Багато німців поки що віддають перевагу хорошому шніцелю замість смажених черв'яків - адже в такому разі точно знаєш, що у тебе на тарілці.