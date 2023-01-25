Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Багаторічному міністру фінансів Ірландії загрожує відставка через незадекларовані кілька тисяч євро

 

Колишній міністр фінансів Ірландії Паскаль Донохью, що обіймав цю посаду у 2017-2022 роках, у вівторок визнав, що отримав пожертви на передвиборчі кампанії у 2016 і 2020 році з порушенням законодавчих обмежень, через що опозиція вже почала погрожувати голосуванням за відставку уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Скандал розгорівся ще минулого тижня, коли Донохью під час парламентських слухань визнав, що не задекларував у звітності пожертву від власника будівельної фірми Майкла Стоуна у 2016 році. Йдеться про оплату праці шести людей, які розвішували плакати з політиком (1100 євро), і оренду фургона (140 євро) - загалом 1240 євро.

Суперечка виникла через те, що виборче законодавство Ірландії зобов'язує декларувати пожертви від фізичних осіб, які перевищують 1000 євро, й від юридичних осіб, якщо сума перевищує 200 євро.

Донохью вирішив не вказувати суму, оскільки до виборів він отримав від Стоуна 917 євро - менше за передбачені законом 1000, а решту коштів той переказав пізніше. Водночас він вибачився й заявив, що мав би все ж вказати ці кошти як такі, що були отримані від юридичної особи.

Тим не менш, найбільша партія парламенту Ірландії "Шинн Фейн", що перебуває в опозиції, звинуватила міністра фінансів у свідомому порушенні закону й приховуванні цього порушення протягом років.

Оливи до вогню підлила заява Стоуна, опублікована напередодні. У першому публічному коментарі щодо виборчого фінансування бізнесмен заявив, що також жертвував Донохью гроші й під час кампанії 2020 року. Йшлось про 864 євро оплати праці робітників, які розвішували передвиборчі плакати, й трохи більш як 392 євро на оренду транспортних засобів.

Стоун звинуватив себе в тому, що поставив Донохью в незручне становище, і подав у відставку з двох корпоративних посад у державних підприємствах, на які був призначений урядом Ірландії.

Сам Донохью, який після ротації в уряді Ірландії очолює міністерство з питань державних витрат і реформ, заявив у вівторок, що повідомив Ірландській комісії зі стандартів у державній службі (SIPO) про те, що сталось, і поверне частину пожертвуваних коштів компанії Стоуна. Своєю чергою SIPO - незалежний орган, підконтрольний міністерству Донохью - розпочав розслідування виборчих витрат міністра, що охоплюють і 2016, і 2020 роки.

"Шинн Фейн", імовірно, використає ситуацію, аби ініціювати черговий - уже третій за цей парламент - вотум недовіри коаліційному уряду, до якого входять мейнстримні партії "Фіне Гел" (до неї входить і Донохью), "Фіанна Файл" і "Зелені", яких підтримують незалежні законодавці, обрані в сільських округах.

Нагадаємо, що після виборів 2020 року, на яких більшість здобула націоналістична партія "Шинн Фейн", "Фіне Гел" і "Фіанна Файл" домовились про створення безпрецедентної в історії країни коаліції, щоб не допустити "Шинн Фейн" в уряд. За умовами коаліції, наприкінці 2022 року відбулась ротація посади прем'єра, яка від Міхола Мартіна перейшла до Лео Варадкара.
Ключові теги: Ірландія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7226
  0,0293
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8510  0,05 0,13 40,6147  0,07 0,17
EUR 42,5387  0,08 0,19 43,6570  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес