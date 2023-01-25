Багаторічному міністру фінансів Ірландії загрожує відставка через незадекларовані кілька тисяч євро

Колишній міністр фінансів Ірландії Паскаль Донохью, що обіймав цю посаду у 2017-2022 роках, у вівторок визнав, що отримав пожертви на передвиборчі кампанії у 2016 і 2020 році з порушенням законодавчих обмежень, через що опозиція вже почала погрожувати голосуванням за відставку уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Скандал розгорівся ще минулого тижня, коли Донохью під час парламентських слухань визнав, що не задекларував у звітності пожертву від власника будівельної фірми Майкла Стоуна у 2016 році. Йдеться про оплату праці шести людей, які розвішували плакати з політиком (1100 євро), і оренду фургона (140 євро) - загалом 1240 євро.

Суперечка виникла через те, що виборче законодавство Ірландії зобов'язує декларувати пожертви від фізичних осіб, які перевищують 1000 євро, й від юридичних осіб, якщо сума перевищує 200 євро.

Донохью вирішив не вказувати суму, оскільки до виборів він отримав від Стоуна 917 євро - менше за передбачені законом 1000, а решту коштів той переказав пізніше. Водночас він вибачився й заявив, що мав би все ж вказати ці кошти як такі, що були отримані від юридичної особи.

Тим не менш, найбільша партія парламенту Ірландії "Шинн Фейн", що перебуває в опозиції, звинуватила міністра фінансів у свідомому порушенні закону й приховуванні цього порушення протягом років.

Оливи до вогню підлила заява Стоуна, опублікована напередодні. У першому публічному коментарі щодо виборчого фінансування бізнесмен заявив, що також жертвував Донохью гроші й під час кампанії 2020 року. Йшлось про 864 євро оплати праці робітників, які розвішували передвиборчі плакати, й трохи більш як 392 євро на оренду транспортних засобів.

Стоун звинуватив себе в тому, що поставив Донохью в незручне становище, і подав у відставку з двох корпоративних посад у державних підприємствах, на які був призначений урядом Ірландії.

Сам Донохью, який після ротації в уряді Ірландії очолює міністерство з питань державних витрат і реформ, заявив у вівторок, що повідомив Ірландській комісії зі стандартів у державній службі (SIPO) про те, що сталось, і поверне частину пожертвуваних коштів компанії Стоуна. Своєю чергою SIPO - незалежний орган, підконтрольний міністерству Донохью - розпочав розслідування виборчих витрат міністра, що охоплюють і 2016, і 2020 роки.

"Шинн Фейн", імовірно, використає ситуацію, аби ініціювати черговий - уже третій за цей парламент - вотум недовіри коаліційному уряду, до якого входять мейнстримні партії "Фіне Гел" (до неї входить і Донохью), "Фіанна Файл" і "Зелені", яких підтримують незалежні законодавці, обрані в сільських округах.

Нагадаємо, що після виборів 2020 року, на яких більшість здобула націоналістична партія "Шинн Фейн", "Фіне Гел" і "Фіанна Файл" домовились про створення безпрецедентної в історії країни коаліції, щоб не допустити "Шинн Фейн" в уряд. За умовами коаліції, наприкінці 2022 року відбулась ротація посади прем'єра, яка від Міхола Мартіна перейшла до Лео Варадкара.