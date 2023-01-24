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АНАЛІТИКА

США та Ізраїль почали наймасштабніші в історії спільні військові навчання, - ЗМІ

 

США і Ізраїль почали наймасштабніші в історії спільні навчання, які, ймовірно, спрямовані на протистояння Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією видання, у навчаннях з бойовими стрільбами візьмуть участь 6500 американських військовослужбовців і понад 1100 ізраїльських. Крім цього, США залучить 100 літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники і літаки-заправник, а Ізраїль - 42 літаки. Участь у навчаннях візьме і авіаносець George Bush.

"Навчання відбуваються на тлі високої напруженості у відносинах між США та Іраном. Адміністрація Байдена ввела санкції проти Тегерана після жорстокого придушення протестів у країні, внаслідок яких протестувальники були страчені. Переговори про нову ядерну угоду також зайшли в глухий кут", - зазначає видання.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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