Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Італія може відмовитись від російського газу до зими 2024-2025 років

 

Італія може відмовитися від своєї залежності від імпорту російського газу до зими 2024-2025 років.

Про це заявив у понеділок генеральний директор енергетичного гіганта Eni Клаудіо Дескальці під час візиту до Алжиру разом з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні, передає Укрінформ з посиланням на ANSA.

«Я оптимістично налаштований, що ми зможемо скоротити російські поставки газу до нуля взимку 2024-2025 років. Я б сказав, що якщо ми будемо продовжувати так і надалі, справи підуть у правильному напрямку», - сказав Дескальці.

Як зазначається, Італія підписала угоди з кількома країнами щодо розширення альтернативних джерел енергії після повномасштабного вторгнення рф в Україну. На тлі цього Алжир змінив росію як найбільшого постачальника газу в Італію.

Як повідомлялося, Німеччина подолала свою критичну залежність від імпортованих російських енергоресурсів, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0366
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7661  0,12 0,31 40,5929  0,03 0,09
EUR 42,3221  0,06 0,14 43,4989  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес