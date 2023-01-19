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Верховний суд Ізраїлю не дозволив назначити соратника Нетаньяху міністром
09:40 19.01.2023 |
Верховний суд Ізраїлю не дозволив назначити голову партії ШАС Ар'є Дері міністром охорони здоров'я та внутрішніх справ. Це може призвести до виходу партії з правлячої коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Haaretz.
Видання пише, що причиною блокування призначення стало звинувачення Дері в кримінальному правопорушенні у 2021 році - тоді йому дали умовний термін за податкові злочини. До цього його арештовували в 2000 році за корупцію.
"Призначення Дері на чолі двох найважливіших міністерств в уряді завдає шкоди іміджу та репутації правової системи країни та суперечить принципам етичної поведінки та законності", - зазначив суддя.
Журналісти зазначають, що ШАС входить до правлячої коаліції, яку представники партії обіцяли покинути, якщо Дері не назначать. Це може створити проблеми для уряду Біньяміна Нетаньяху і призвести до нових виборів - шостим за останні чотири роки. Зараз у партії вирішують, які саме подальші кроки вони зроблять.
"Відразу після ухвалення рішення Нетаньяху прибув до Єрусалиму до Дері, щоб обговорити їхні подальші кроки, і сказав йому, що "коли мій брат у біді, я підтримую його", - пише видання.
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