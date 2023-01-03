Новий глава МЗС Ізраїлю заявив про зміну підходу щодо російсько-української війни

Новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен під час виступу на церемонії вступу на посаду заявив, що проводитиме політику щодо України та російсько-української війни не так, як його попередник Яір Лапід, пише Haaretz.

Вже 3 січня Коен збирається поговорити телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим - це будуть перші переговори між главами МЗС Ізраїлю та Росії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"У російсько-українському питанні ми одне зробимо напевне - ми будемо менше публічно виступати", - сказав він.

Він пообіцяв, що Ізраїль у будь-якому випадку продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу. Коментувати прохання України щодо постачання систем протиповітряної оборони він відмовився.

Попередній міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід не спілкувався з російським колегою від початку російського вторгнення.

1 травня, через два місяці після початку повномасштабної війни в Україні, Лавров заявив, що у Гітлера була єврейська кров, накликавши на себе жорстку критику з боку Лапіда. Через кілька днів російський диктатор Володимир Путін попросив вибачення за свого міністра перед тодішнім прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Ставши прем'єр-міністром 1 липня, Лапід не підтримував контакти з Лавровим.