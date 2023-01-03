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Джеймі Даймон
Mercedes-Benz відключив підтримку всіх сервісних програм у Росії
12:47 02.01.2023 |
Mercedes-Benz відключає підтримку сервісних програм у Росії, два місяці тому німецький виробник підтвердив звільнення з російського ринку.
Mercedes-Benz відключить підтримку більшості своїх програм на території Росії. Найближчим часом російські сервіси втратять доступ до діагностики, а також до настроювання систем і приладів автомобілів автоконцерну в онлайн-режимі.
Окрім цього, Mercedes-Benz тимчасово припинив відвантаження запчастин із Центрального складу. Ще у вересні повідомлялося, що деталі для автомобілів бренду росіяни замовляють приватно і чекають до півроку. При втраті ключа замовити дублікат стало зовсім неможливо, тому що їх випускають у Німеччині тільки з відома виробника, з яким російські дилери втратили зв'язок.
Раніше ми писали, що німецький автовиробник Mercedes-Benz має намір продати свій завод зі збирання автомобілів у Московській області РФ.
Крім того, близько 8 тисяч преміальних автомобілів, призначених для російського ринку, заблоковані в бельгійському порту Зебрюгге через санкції, накладені ЄС на Москву після її вторгнення в Україну.
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