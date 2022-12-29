В Ізраїлі склав присягу новий уряд - найбільш правий в історії

Новий уряд Ізраїлю склав присягу в четвер, 29 грудня. Лідер консервативної партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху, котрий в різний час обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю понад 15 років і повернувся на неї після півторарічного перебування в опозиції, представив 33 членів уряду з числа правонаціоналістичної релігійної коаліції.

Найбільш правий уряд в історії

Це найбільш правий уряд за всю історію Ізраїлю. До керівної коаліції вперше входять ультраправі партії та особи з судимістю. Уряд складатиметься з представників партії "Лікуд" Нетаньяху, ультраправої партії "Релігійний сіонізм", релігійних ультроортодоксальних партій ШАС і "Об'єднаний іудаїзм Тори", а також "Оцма Єхудит" і "Ноам".

В арабському світі склад нового ізраїльського уряду викликав шок, оскільки до нього, серед інших, увійшли високопосадовці "Релігійного сіонізму" Ітамар Бен-Гвір, який одержує посаду міністра національної безпеки, та Бецалел Смотрич, до якого відходить міністерство фінансів. Члени "Релігійного сіонізму" відомі тим, що вдаються до антиарабської і анти-ЛГБТК риторики. Бен-Гвір виступає за висилку з країни будь-кого, хто вважається нелояльним до Ізраїлю. І він, і Смотрич, виступають проти існування палестинської держави та закликають до розширення території Ізраїлю на окуповані регіони Західного берега річки Йордан.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог також висловив сумніви щодо складу нового уряду. Ситуація, в якій громадяни Ізраїлю змушені побоюватися загроз через свою ідентичність чи цінності, суперечить основним демократичним та етичним принципам країни, наголосив він.

Основні завдання нового уряду Ізраїлю

Нетаньяху, виступаючи з промовою перед депутатами, заявив, що врегулювання конфлікту між Ізраїлем та арабами має абсолютний пріоритет. Іншими важливими завданнями є, за його словами, недопущення появи в Ірані ядерної зброї, покращення ситуації в Ізраїлі в сфері безпеки, зниження вартості життя в країні та будівництво високошвидкісної залізничної магістралі.

Нетаньяху закликав депутатів від опозиції "поважати волю виборців і змиритися з поразкою". Церемонія інавгурації нового уряду Ізраїлю супроводжувалася протестами представників майбутньої опозиції. Тим часом перед будівлею ізраїльського парламенту сотні демонстрантів протестували проти нового складу уряду. Вони тримали плакати з написом "Кримінальний уряд" та прапори руху ЛГБТК.