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Італія першою в Європі повертає тестування на коронавірус для прибулих із Китаю
23:26 28.12.2022 |
Міністр охорони здоров'я Італії Ораціо Скіллачі в середу оголосив про запровадження обов'язкового тестування на коронавірус для всіх подорожувальників, які прибувають із Китаю, після того як Пекін відмовився від жорстких COVID-обмежень.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Згідно з розпорядженням глави італійського МОЗ, тестування на COVID-19 включно з антиген-тестами й секвенуванням вірусу, обов'язкове для всіх пасажирів, які прибувають з Китаю і прямують транзитом через Італію.
"Цей захід є необхідним для забезпечення епідеміологічного нагляду та виявлення можливих варіантів вірусу з метою захисту населення Італії", - наголошує Скіллачі.
Тестування на коронавірус вже було проведене щодо 212 пасажирів, які прибули в середу з Китаю в міланський аеропорт Мальпенса. З них 97 тестів дали позитивний результат, цих пасажирів відправили на самоізоляцію, їхніх контактних осіб відстежують.
Раніше Китай на тлі нетривалих антиковідних протестів вирішив відійти від політики "нульової толерантності" до COVID-19 і скасував більшість запроваджених обмежень - як для власного населення, так і для іноземних подорожувальників.
Відмова країни від суворих заходів вже призвела до найбільшого спалаху інфікування COVID-19 з початку пандемії. На цьому тлі деякі країни, як-то Японія та Індія, запровадили обмеження для тих, хто повертається з Китаю, інші, наприклад США, обговорюють такий крок.
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