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Китайське прислів'я
Парламент Оману проголосував за розширення бойкоту Ізраїлю
08:40 27.12.2022 |
Нижня палата парламенту Омана проголосувала за розширення закону про бойкот Ізраїлю в понеділок, повідомляє The Times of Israel.
Консультативні збори (Меджліс аш-Шура) проголосували за внесення поправок до першого пункту свого закону про бойкот Ізраїлю, які передбачають заборонити будь-які спортивні, культурні чи економічні контакти.
Поправка забороняє особисту або онлайн-взаємодію з ізраїльтянами.
Віцеспікер парламенту Якуб аль-Харіті повідомив агентству WAF, що поправка "підсилить криміналізацію та бойкот" Ізраїлю.
Поправка наразі передається на обговорення законодавчого комітету Меджлісу перед остаточним голосуванням.
У неділю ізраїльські ЗМІ припустили, що дебати про бойкот можуть бути пов'язані із зусиллями Ізраїлю домогтися від Оману дозволу на цивільні польоти над країною.
Раніше цього року Саудівська Аравія, яка також не має зв'язків із Ізраїлем, дозволила Ізраїлю використати свій повітряний простір, але Оман виступив проти цього.
Оман та Ізраїль не мають офіційних дипломатичних відносин.
Міністр закордонних справ Омана Саїд Бадр бін Хамад аль-Бусаїді заявив минулого року, що Оман змінить свою політику лише після того, як буде реалізовано вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі співіснування двох держав.
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