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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї
08:37 26.12.2022 |
Tesla призупиняє виробництво на шанхайському заводі в суботу, 24 грудня, випередивши попередній план призупинення більшості робіт в останній тиждень грудня.
Про це повідомляє Reuters.
Призупинення відбувається через зростання кількості захворювань на COVID-19 після того, як Китай послабив свою політику "нульового рівня".
Раніше Reuters повідомляло, що гігант електромобілів планує призупинити виробництво Model Y на заводі з 25 грудня по 1 січня.
За словами агентства, працівники заводу і її постачальники також хворіють в рамках нової хвилі, що створило проблеми для операцій минулого тижня. Шанхайський завод був зосереджений на виробництві моделей на експорт протягом останнього тижня.
Tesla також бореться з підвищеним рівнем запасів, оскільки її другий за величиною ринок готується до спаду.
Додається, що призупинення заводом збірки Model Y в кінці місяця буде частиною скорочення запланованого виробництва приблизно на 30% в цьому місяці для цієї моделі, яка є найбільш продаваною моделлю.
Вважається, що шанхайський завод є найважливішим виробничим центром компанії Ілона Маска з виробництва електромобілів.
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