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Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT
08:31 26.12.2022 |
Бізнес компанії Apple знаходиться під загрозою через масовий спалах коронавірусу в Китаї, який може спричинити перебої у виробництві iPhone.
Про це повідомляє Financial Times.
Американському технічному гіганту довелося понад місяць боротися з хаосом на мегафабриці свого головного монтажника Foxconn у Чженчжоу, Китай, відомому як "iPhone City", після чергового спалаху Covid-19, який почався в жовтні.
Зазначається, що через масове захворювання працівників час очікування покупцем в США свого нового iPhone складає майже місяць. Оскільки уряд Китаю скасовує свою політику нульової боротьби з COVID-19, тепер назріває довготривалий ризик - потенційна нестача працівників на заводах із комплектуючих або складальних фабриках по всій країні.
Зараз Apple відчуває дефіцит від 5 до 15 мільйонів iPhone.
Ситуація ускладнюється й тим, що п'ята частина доходу Apple припадає саме на продажі в Китаї, а понад 90 відсотків iPhone збираються там.
Додається, що чистий прибуток у цьому кварталі впаде більш ніж на 8 відсотків, згідно з оцінками банків, об'єднаними Visible Alpha.
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