Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Моссад»: Іран хоче розширити постачання зброї до Росії

 

Іран прагне розширити постачання зброї до Росії, застеріг директор ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа.

"Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони намагаються зберегти в таємниці, про поглиблення та нарощування поставок передової зброї до Росії, розширення проєкту зі збагачення урану та посилення атак на дружні (Ізраїлю. - Ред.). мусульманські країни в регіоні", - зазначив Барнеа.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8962
  0,0841
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6389  0,02 0,05 40,4019  0,03 0,06
EUR 41,3344  0,07 0,17 42,4581  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес