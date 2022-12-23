Фінансові новини
- |
- 23.12.22
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нетаньягу сказав Путіну, що Ізраїль глибоко стурбований через зближення РФ та Ірану
08:30 23.12.2022 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час телефонної бесіди з президентом РФ Володимиром Путіним висловив занепокоєння з приводу зближення Москви та Тегерана. Такі деталі ранкової розмови 22 грудня відомі вже ввечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.
Зазначається, що Нетаньягу у розмові з Путіним, яка була довга та охоплювала широке коло питань, висловив "глибоке занепокоєння" з приводу зближення РФ з Іраном, особливо у зв'язку з тим, як це може позначитися на ситуації в Сирії.
Вранці у четвер, 22 грудня, офіс лідера "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху повідомив про його телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
У повідомленні офісу лідера "Лікуди" йдеться, що Путін привітав Нетаньягу з перемогою на виборах та формуванням уряду, і лідери двох країн "обговорили низку питань, головне з яких - війна в Україні".
"Обраний прем'єр-міністр Нетаньягу сказав президенту Путіну, що він сподівається, що якнайшвидше буде знайдено шлях припинити війну і страждання, які вона завдає. Обраний прем'єр-міністр Нетаньягу сказав президенту Путіну, що він сповнений рішучості запобігти отриманню Іраном ядерної зброї та припинити його спроби створити військову базу на нашому північному кордоні", - зазначається у релізі.
Увечері у четвер, 22 грудня, офіс Нетаньяху повідомив, що він зателефонував чинному главі уряду Яїру Лапіду та поінформував його про розмову з Путіним.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
|Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго
|Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ - Меморандум з МВФ
|«Світло нашої віри не згасне». Що Зеленський сказав у виступі в Конгресі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Моссад»: Іран хоче розширити постачання зброї до Росії
|Росія отримала з Північної Кореї ракети, кажуть США. Що відомо про поставки
|Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT
|Хорватія виділить 3 мільйона євро на закупівлю розмінувальних машин для України
|МЗС Румунії не задоволене ухваленим Радою «євроінтеграційним» законом про нацменшини
|Перша жінка на посаді президента Словенії склала присягу
|Воллес висміяв Чорноморський флот Росії, назвавши його «флотилією берегової оборони»
Бізнес
|Ілон Маск назвав умову залишення ним поста керівника Twitter
|Hyundai представив новий кросовер Kona
|Образився? Маск вирішив обмежити доступ до опитувань у Twitter
|Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров
|Маска запросили надати свідчення у Європарламенті
|Український виробник паперу з опалого листя отримав 2,5 мільйона євро від ЄС на будівництво фабрики
|Кількість активних абонентів Starlink досягла 1 мільйону