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АНАЛІТИКА

Нетаньягу сказав Путіну, що Ізраїль глибоко стурбований через зближення РФ та Ірану

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час телефонної бесіди з президентом РФ Володимиром Путіним висловив занепокоєння з приводу зближення Москви та Тегерана. Такі деталі ранкової розмови 22 грудня відомі вже ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

Зазначається, що Нетаньягу у розмові з Путіним, яка була довга та охоплювала широке коло питань, висловив "глибоке занепокоєння" з приводу зближення РФ з Іраном, особливо у зв'язку з тим, як це може позначитися на ситуації в Сирії.

Вранці у четвер, 22 грудня, офіс лідера "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху повідомив про його телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

У повідомленні офісу лідера "Лікуди" йдеться, що Путін привітав Нетаньягу з перемогою на виборах та формуванням уряду, і лідери двох країн "обговорили низку питань, головне з яких - війна в Україні".

"Обраний прем'єр-міністр Нетаньягу сказав президенту Путіну, що він сподівається, що якнайшвидше буде знайдено шлях припинити війну і страждання, які вона завдає. Обраний прем'єр-міністр Нетаньягу сказав президенту Путіну, що він сповнений рішучості запобігти отриманню Іраном ядерної зброї та припинити його спроби створити військову базу на нашому північному кордоні", - зазначається у релізі.

Увечері у четвер, 22 грудня, офіс Нетаньяху повідомив, що він зателефонував чинному главі уряду Яїру Лапіду та поінформував його про розмову з Путіним.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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