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АНАЛІТИКА

Нетаньяху повідомив про формування уряду Ізраїлю

 

Лідер консервативної партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху, котрий в різний час обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю понад 15 років, повідомив президенту країни Іцхаку Герцогу про формування нового уряду.

Він устиг сформувати уряд пізно ввечері в середу, 21 грудня, за кілька хвилин до закінчення відведеного не це терміну. Спочатку строк дії мандата на формування уряду, виданий Герцогом, спливав 11 грудня. Потім його продовжили на 10 днів. Якби Нетаньяху не впорався з цим завданням, президент міг би доручити формування уряду іншому кандидату.

Поки невідомо, коли новий уряд буде приведений до присяги, оскільки виникнути затримки, пов'язані з юдейським святом Ханука, зазначає агенція AFP. 

Найбільш правий уряд

Вперше в історії Ізраїлю до керівної коаліції увійдуть ультраправі партії, заважує агенція dpa. Уряд складатиметься з представників партії "Лікуд" Нетаньяху, ультраправої партії "Релігійний сіонізм", релігійних ультроортодоксальних партій ШАС і "Об'єднаний іудаїзм Тори", а також "Оцма Єхудит" і "Ноам".

Члени "Релігійного сіонізму" відомі тим, що вдаються до антиарабської і анти-ЛГБТК риторики. Один з очільників політсили Ітамар Бен-Гвір виступає за висилку з країни будь-кого, хто вважається нелояльним до Ізраїлю, та є колишнім членом радикального руху "Ках", внесеного до переліку терористичних організацій в Ізраїлі та США.

Плани коаліції

Новий уряд прагне запровадити зміни до законодавства, які дозволять більшості Кнесету ухвалювати закони, попри рішення Верховного суду. Також новий уряд пообіцяв внести зміни до судових процедур, що потенційно може призвести до скасування судового провадження щодо Нетаньяху.

Проти лідера партії "Лікуд" висунуті обвинувачення за трьома різними справами: "справа 1000", "справа 2000" і "справа 4000", які стосуються отримання коштовних подарунків, домовленостей зі ЗМІ про лояльну подачу інформації, а також лобіювання інтересів медіамагната Шауля Еловича.

Сам Нетаньяху категорично відкидає всі обвинувачення в свій бік, називаючи суд політично мотивованим "полюванням на відьом".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

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