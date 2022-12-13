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АНАЛІТИКА

Ізраїльська розвідка дізналась про наміри Ірану обмежити дальність ракет, які отримає Росія – ЗМІ

 

Іран хоче обмежити дальність ракет, які він планує надати Росії для ведення повномасштабної війни в Україні, остерігаючись реакції міжнародної спільноти.

Про це виданню Axios повідомили чотири джерела в Ізраїлі, знайомі зі звітами ізраїльської розвідки, передає "Європейська правда".

За словами джерел Axios, міжнародний тиск не зміг повністю запобігти планами Тегерана відправити Москві ракети, й найближчим часом він планує відновити постачання озброєння. Водночас ідеться лише про ракети дальністю менше 300 кілометрів, а ті, що мають більшу дальність польоту, будуть модифіковані.

Йдеться зокрема про ракетний комплекс "Фатех-110", який має радіус дії 300 кілометрів, але, згідно з даними ізраїльської розвідки, Іран планує модифікувати його так, щоб він не порушував відповідну резолюцію Ради Безпеки ООН. З цієї ж причини вже не йдеться про постачання ракети "Золфагар", яка має дальність дії 700 кілометрів.

Річ у тім, що резолюція Радбезу ООН №2231, яка була ухвалена у 2015 році в межах Іранської ядерної угоди, іншим країнам заборонено передавати або отримувати від Ірану балістичні ракети й безпілотники з дальністю польоту понад 300 кілометрів і вантажопідйомністю понад 500 кілограмів до жовтня 2023 року.

Постачання іранських балістичних ракет в Росію, відповідно, будуть порушенням резолюції та ініціюють механізм повторного накладання санкцій ООН на Іран. Така ситуація створила б проблеми не лише для Ірану, але й для Росії, яка є постійним членом Ради Безпеки Організації.

Як відомо, Росія останні кілька місяців активно використовувала іранські безпілотники-камікадзе Shahed, видаючи їх за російські дрони "Герань", а також вела переговори з Тегераном про постачання додаткової зброї, насамперед ракет. Крім того, за деякими даними, в окупованій Україні були іранські інструктори, які допомагали російським силам.

США, Європейський Союз і Канада вже запровадили санкції проти Ірану за військову допомогу Росії, а Україна обговорює можливість розриву дипломатичних відносин з Іраном. Офіційно Москва й Тегеран заперечують звинувачення Заходу.
 

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