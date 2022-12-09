Велика Британія, Японія та Італія об’єднають зусилля для розробки нового винищувача

Сполучене Королівство співпрацюватиме з Італією та Японією, щоб адаптуватись і реагувати на загрози майбутнього за допомогою безпрецедентної міжнародної аерокосмічної програми GCAP, про яку оголосив 9 грудня прем'єр-міністр Великої Британії.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на офіційну сторінку міністерства оборони Великої Британії.

Глобальна бойова авіаційна програма (GCAP) - це нове партнерство та амбітна ініціатива між Великою Британією, Японією та Італією щодо створення бойового винищувача наступного покоління.

За планами перший винищувач підніметься в небо до 2035 року. Він має стати реактивним літаком наступного покоління із власною об'єднаною мережею із безпілотними літальними апаратами, вдосконаленими датчиками, передовим ракетним озброєнням та інноваційною системою обробки даних.

Об'єднавши зусилля з Італією та Японією, Велика Британія використає їхній досвід, розділить кошти та забезпечить технологічну сумісність з партнерами. Очікується, що проєкт створить висококваліфіковані робочі місця в усіх трьох країнах, зміцнить їхні промислові бази та стимулюватиме інновації з перевагами, що виходять за межі суто військового використання.

"Міжнародне партнерство, про яке ми сьогодні оголосили з Італією та Японією, спрямоване саме на це, підкреслюючи, що безпека євроатлантичного та індо-тихоокеанського регіонів є неподільною. Бойові літаки наступного покоління, які ми розробляємо, захистять нас і наших союзників по всьому світу, використовуючи силу нашої передової оборонної промисловості - створюючи робочі місця, рятуючи життя", - сказав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

За планами новий бойовий літак, розроблений за програмою GCAP, замінить винищувач четвертого покоління Typhoon, коли він вийде з експлуатації.

Реактивні винищувачі Typhoon Eurofighter Королівських ПС Британії демонструють перехоплення транспортного літака ПС Бельгії, коли вони пролітають над Великобританією, 14 січня 2020 р. Фото: Johanna Geron.

Очікується, що згодом більше країн зможуть взяти участь у програмі GCAP або співпрацювати у розширенні можливостей, збільшуючи експорт Великої Британії. Очікується, що перспективний бойовий літак також буде сумісний з винищувачами інших партнерів НАТО.

Раніше Мілітарний повідомляв, про офіційне підтвердження урядом Великої Британії домовленості з Японією про розробку двигуна для винищувача нового покоління.

Робота над проєктом за планами мала розпочатись у 2022 році. За розробку перспективного двигуна мали б взятись компанії Rolls-Royce, BAE Systems, Mitsubishi Heavy Industries та Ishikawajima-Harima Heavy Industries.

На першому етапі проєкту Британія планує інвестувати 30 мільйонів фунтів у планування та цифрове проєктування, а потім ще 200 мільйонів фунтів на створення повномасштабного демонстратора силової установки.